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Ruud Nijstad

Barça setzt auf Oranje-Tradition und will 18-jähriges Talent verpflichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 09:15
Barça setzt auf Oranje-Tradition und will 18-jähriges Talent verpflichten

Der FC Barcelona hat in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart mit Spielmacher Frenkie de Jong immer wieder auf niederländische Spieler und sogar Trainer gesetzt. Ruud Nijstad soll diese Tradition fortsetzen.

Der 18-jährige Profi von Twente Enschede soll laut der katalanischen Zeitung «Sport» den Weg zu Barça finden, wenn es nach den Klubverantwortlichen geht. Nijstad steht seit geraumer Zeit im Visier des La Liga-Tabellenführers. Kontakt zum Umfeld des Spielers und zu dessen Klub soll bereits hergestellt worden sein.

Twente fordert für den jungen Innenverteidiger angeblich 8 Mio. Euro. Nijstad ist ein Eigengewächs des Klubs und kommt auch in der U19-Nationalmannschaft zum Zug. Der Weg zu einem ausländischen Topklub ist vorgezeichnet. Dass er sich schon jetzt in der Eredivisie als Innenverteidiger durchgesetzt hat, spricht Bände. Ausserdem verfügt er mit 1.93 Meter Körpergrösse diesbezüglich über Gardemasse. Auch spielerisch vermag er zu überzeugen, was für Barça bei allen Abwehrspielern sehr wichtig ist.

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