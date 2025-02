Barça verkauft jetzt sogar den Privatspind von Lionel Messi

Unter anderem trennt sich der Klub im Zuge des Umbaus des Camp Nou vom Privatspind von Lionel Messi, den dieser in seiner Zeit bei den Profis zwischen 2004 und 2021 nutzte. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei stolzen 300'000 US-Dollar. Die Auktion läuft vorerst bis zum 13. Februar.

Insgesamt werden derzeit 28 Gegenstände aus dem alten Camp Nou versteigert. Auch die Spinde der Vereinslegenden Diego Maradona, Pep Guardiola, Ronaldinho, Neymar, Luis Suárez und Gerard Piqué sind dabei.

Barça möchte noch im Laufe dieser Saison in das umgebaute Camp Nou einziehen. Aktuell tragen die Katalanen ihre Heimspiele im Olympiastadion aus.

PLAYER-USED BY THE LEGEND LIONEL MESSI! ⚽

This Lionel Messi Player-Used FC Barcelona Locker and Bench From Spotify Camp Nou is available now in our FC Barcelona Auction.

Bid now: https://t.co/8YrXTZy8ec pic.twitter.com/KitovpIghZ

— Goldin (@GoldinCo) February 2, 2025