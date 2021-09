Der FC Barcelona sichert sich das türkische Supertalent Emre Demir

Der 17-jährige Angreifer wechselt im Hinblick auf die kommende Saison von seinem Stammverein Kayserispor zu den Katalanen, wo er einen Vertrag bis 2027 erhält. Als Ablöse fliessen 2 Mio. Euro. Der Youngster wird kommende Saison zunächst in die zweite Mannschaft Barças integriert. Mit Yusuf Demir, der bereits für Barça aufläuft, ist Emre Demir nicht verwandt.

❗ [BREAKING NEWS]

✍ Agreement to sign Emre Demir

🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa

— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021