Fenerbahçe will Angebot für Samuel Umtiti abgeben

Der türkische Spitzenverein Fenerbahçe wirft ein Auge auf Barça-Verteidiger Samuel Umtiti.

Der 28-jährige Franzose hat bei den Katalanen auch nach dem Trainerwechsel einen schweren Stand und kommt auch unter Xavi kaum zum Zug. Fenerbahçe will laut “Sport” von dieser Situation profitieren und den Weltmeister von 2018 in die Türkei lotsen. Umtiti ist noch bis 2023 an Barça gebunden. Bei einem Wechsel müsste er wohl eine beträchtliche Gehaltseinbusse in Kauf nehmen. Ob er sich im Januar für diesen Schritt entscheidet, ist noch unklar.

psc 28 Dezember, 2021 14:58