Fix: Barça verpflichtet das deutsche Supertalent Noah Darvich

Der FC Barcelona hat den Transfer des erst 16-jährigen deutschen Offensivtalents Noah Darvich bestätigt.

Der Youngster wechselt aus der Nachwuchsabteilung des SC Freiburg zu den Katalanen, wo er vorerst ebenfalls bei den Junioren spielen wird. Die Ablöse beträgt 2,5 Mio. Euro. Darvich unterzeichnet einen Vertrag bis 2026, längere Arbeitspapiere sind bei Spielern unter 18 Jahren nicht erlaubt. Durch Boni könnte Freiburg noch bis zu 5 Mio. Euro kassieren. Die Ausstiegsklausel liegt bei 1 Milliarde Euro.

Freiburgs Trainer Christian Streich bedauert den Abgang des Supertalents. "Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem. Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?", wurde der SC-Coach am vergangenen Wochenende zitiert.

psc 8 August, 2023 15:30