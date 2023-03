Frenkie de Jong stellt klar, wo er in Zukunft spielen will

Der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong stand vor allem im vergangenen Sommer immer wieder im Mittelpunkt von Wechselgerüchten. Der 25-Jährige hatte und hat aber einen ganz anderen Plan.

Dem Spielmacher gefällt es nämlich in Barcelona, wie er gegenüber «RAC1» nun ein weiteres Mal klarstellt. Ein Transfer, auch im kommenden Sommer, ist für ihn demnach kein Thema: «Im vergangenen Sommer war ich immer ruhig, weil ich wusste, dass ich bei Barça bleiben würde, und ich habe meine Meinung nie geändert. Ich habe immer davon geträumt, für Barça zu spielen, und ich möchte hier Erfolg haben. Ich möchte hier weitermachen.» De Jong fühlt sich derzeit sehr wohl und ist im Mittelfeldzentrum unter Trainer Xavi gesetzt.

De Jong führt aus: «Ich spiele mehr in der Basis, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe mehr Freiheit.» Vertraglich ist der Spielmacher bis 2026 an Barça gebunden. Ein Transfer im Sommer kann angesichts dieser Worte getrost ausgeschlossen werden.

psc 10 März, 2023 11:08