Für 30 Millionen Euro: Barça verkauft Emerson an die Spurs

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano behauptet, haben der FC Barcelona und die Tottenham Hotspur eine Einigung bezüglich des Transfers von Emerson erzielt. Demnach wechselt der 22-Jährige für 30 Millionen Euro inklusive Boni von den Katalanen zu den Spurs.

Tottenham and Barcelona have reached an agreement for Emerson Royal on a permanent move for €30m add ons included. ⚪️🤝 #THFC #FCB

Emerson has accepted Spurs as next club – still details pending on personal terms to complete the deal. Talks ongoing.

