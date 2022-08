Die Gehaltsrangliste von Barça: Lewandowski nur auf Rang 7

Der FC Barcelona wirbelt den Transfermarkt in diesem Sommer trotz finanzieller Probleme gehörig durcheinander. Nun wurde eine Gehaltsrangliste der Katalanen veröffentlicht. Sie enthält einige Überraschungen.

So fungiert der vermeintliche Toptransfer dieses Sommers, Robert Lewandowski, beispielsweise nur auf Rang 7. Der polnische Torjäger verdient laut der von der “Sun” publizierten Rangliste 191’000 Euro pro Woche. Das ist zwar horrend, aber deutlich weniger als Spitzenverdiener Ousmane Dembélé, der nach seiner Vertragsverlängerung angeblich auf 343’000 Euro pro Woche kommt. Platz 2 geht überraschend an Abwehrspieler Samuel Umtiti mit einem Wochensalär von 314’000 Euro. Der Franzose befindet sich schon seit längerem auf dem Abstellgleis. Wegen seines horrenden Gehalts klappte es bisher aber nicht mit einem Transfer. In der kommenden Woche soll allerdings eine Delegation von Olympiakos nach Barcelona reisen. Vielleicht wechselt der Franzose im Anschluss nach Griechenland.

Die komplette Gehaltsrangliste in der Übersicht, in der einige Neuzugänge wie Andreas Christensen, Frank Kessié oder Raphina noch fehlen. Zudem sind alle Angaben ohne Gewähr:

Ousmane Dembélé, 343’000 Euro pro Woche

Samuel Umtiti 314’000 Euro

Sergio Busquets 302’400 Euro

Jordi Alba 276’100 Euro

Sergi Roberto 196’000 Euro

Frenkie De Jong 196’000 Euro

Robert Lewandowski 191’000 Euro

Memphis Depay 189’000 Euro

Marc-André ter Stegen 169’000 Euro

Gerard Piquè 123’000 Euro

Neto 117’000 Euro

psc 4 August, 2022 16:15