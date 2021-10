Gerard Piqué droht bei Barça auf dem Abstellgleis zu landen

Der schwache Saisonstart des FC Barcelona könnte auch gravierende Auswirkungen auf Abwehrspieler Gerard Piqué haben.

Die 34-jährige Klublegende gibt bei den Katalanen in der Abwehr seit Jahren den Ton an. Damit könnte aber schon bald Schluss sein. Nach dem schwachen Saisonstart des Teams mit vielen Gegentoren droht Piqué die Ersatzbank. Meist stand er in dieser Saison zwar bislang noch in der Startelf, für Trainer Ronald Koeman ist der Routinier aber nicht mehr unantastbar. Zudem machen ihm Verletzungen immer wieder zu schaffen.

Mit Mit Eric García (20), Ronald Araújo (22) und Óscar Migueza (22) stehen drei Youngster in den Startlöchern, die allesamt einen Stammplatz in der Abwehr beanspruchen. Möglicherweise auf Kosten von Piqué.

psc 7 Oktober, 2021 09:58