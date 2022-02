War Gerard Piqué an Messi-Abgang bei Barça involviert?

Der Abgang von Lionel Messi beim FC Barcelona im vergangenen Sommer war für alle im Umfeld des Klubs ein Schock. Nun tauchen Spekulationen auf, wonach auch Gerard Piqué dabei eine Rolle gespielt haben könnte.

Barça-Präsident Joan Laporta musste im Hinblick auf diese Saison verkünden, dass Messi seinen Vertrag nicht mehr verlängern wird. Verantwortlich dafür waren die finanziellen Engpässe, die so gross waren und weiterhin sind, dass das Salär des 34-jährigen Argentiniers nicht bezahlt werden könnte. Laut einem Bericht von “El Pais” hat Piqué Klubpräsident Laporta einen Abgang Messis sogar vorgeschlagen: Damit würden alle Probleme in Bezug auf Financial Fairplay auf einen Schlag gelöst, teilte er ihm mit.

Tatsächlich hat die Nicht-Vertragsverlängerung des Zauberflohs dazu geführt, dass das Gehaltsbudget massiv entlastet wurde.

