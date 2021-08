Wie die Katalanen mitteilen, hat das Duo einer Anpassung der Verträge, die auch einen Gehaltsverzicht für die laufende Saison vorsehen, am Dienstag formell zugestimmt. Damit werden Gelder frei, die nun dazu führen, dass Sergio Agüero bei La Liga offiziell registriert werden kann. Der Argentinier kann nach seiner Verletzungspause also auch Ligaspiele für Barça bestreiten.

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!@5sergiob and @JordiAlba join the effort to help the Club register their teammates thanks to their salary reductions.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021