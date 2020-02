Grünes Licht: Barça darf neuen Stürmer verpflichten

Der FC Barcelona darf nach der Verletzung von Ousmane Dembélé, die diesen rund ein halbes Jahr ausser Gefecht setzt, einen neuen Stürmer unter Vertrag nehmen.

Die medizinische Kommission der spanischen Liga gewährt den Katalanen einen Transfer ausserhalb der regulären Transferperioden. Der Neuzugang muss allerdings von einem spanischen Klub verpflichtet werden und darf auch nur in der heimischen Meisterschaft eingesetzt werden. In der Champions League wird der Dembélé-Ersatz also nicht auflaufen können, da die UEFA diese Sonderbewilligung nicht kennt oder erteilt.

Wer nun als Dembélé-Ersatz kommen wird, ist noch unklar. In spanischen Medien figurieren die Namen Willian José (Real Sociedad), Angel Rodriguez (Getafe), Lucas Perez (Alavés), Ante Budimir (Mallorca) und Martin Braithwaite (Leganés).

psc 17 Februar, 2020 15:44