Guardiola offenbart: “Garcia will nicht verlängern”

Alles Buhlen aus den Reihen von Manchester City war umsonst: Eric Garcia wird den Klub spätestens im Sommer 2021, wohl eher aber noch in diesem, verlassen. Pep Guardiola ist sichtlich enttäuscht.

Pep Guardiola hatte in der Vergangenheit stets den absoluten Willen ausgedrückt, Eric Garcia bei Manchester City halten zu wollen. Doch das ganze Bemühen war umsonst: Der Innenverteidiger wird seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim englischen Vizemeister nicht verlängern.

“Er hat uns mitgeteilt, dass er seinen Vertrag mit City nicht verlängern will. Er hat noch ein Jahr und danach will er nicht mehr verlängern”, sagte Guardiola am Donnerstag, “wir wollten es, aber er will es nicht. Wir glauben, dass er an einem anderen Ort spielen will.”

Seit Wochen wird dem FC Barcelona grosses Interesse an Garcia nachgesagt. Der 19-Jährige wurde jahrelang in der berühmten La Masia ausgebildet und soll nun ins Camp Nou zurückkommen. Wahrscheinlich noch in diesem Sommer. Angesichts der vertraglichen Situation könnte ManCity zum letzten Mal eine adäquate Ablöse generieren.

aoe 6 August, 2020 16:15