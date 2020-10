Guardiola schliesst Barça-Rückkehr definitiv aus

Victor Font hatte mit seiner Ansage, Pep Guardiola zum FC Barcelona zurückholen zu wollen, hohe Wellen geschlagen. Für den Trainer von Manchester City ist seine Zeit in Katalonien aber definitiv vorbei.

Pep Guardiola wird in seiner Zeit als Trainer nicht mehr für den FC Barcelona aktiv sein. “Ich habe es schon oft gesagt, meine Karriere als Trainer in Barcelona ist vorbei”, stellte der Katalane am Mikrophon von “BT Sport” ein für alle Mal klar.

Und weiter: “Ich denke, einmal im Leben muss man diese Dinge tun. Es gibt unglaubliche Menschen, die jetzt das Sagen haben können. Ronald Koeman zum Beispiel ist ein ausgezeichneter Trainer. Für mich ist es vorbei.”

Die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub wird allerdings für immer Bestand haben. Guardiola spricht auf die bevorstehenden Wahlen an, nachdem Josep Maria Bartomeu in dieser Woche seinen Rücktritt bekanntgab. Victor Font gilt als aussichtsreichster Kandidat.

“Jetzt finden in Barcelona Wahlen statt und hoffentlich können sie die richtigen Leute für den richtigen Vorstand auswählen, um diesen unglaublichen Klub auf höchstem Niveau zu halten”, erklärt Guardiola.

aoe 31 Oktober, 2020 16:10