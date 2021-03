Guardiola spricht über Krise bei Ex-Klub Barça

Unter Pep Guardiola feierte der FC Barcelona die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinshistorie. Derzeit geht es bei Barça allerdings turbulent zur Sache.

Sportlich lief es für den FC Barcelona in den vergangenen Monaten nicht wie erhofft. Nebenbei kam es abseits davon zu Ereignissen, die für reichlich Zündstoff sorgten. Der jüngste Skandal: Die Ermittlungen um das Barçagate, wobei Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu verhaftet worden war.

Pep Guardiola, einst Spieler und Trainer bei den Katalanen, äusserte sich nun zur Lage bei seinem Ex-Klub und erklärte auf einer Pressekonferenz: “Das Einzige, was mir im Moment Sorgen macht, ist, dass wir in einer Woche einen neuen Präsidenten haben werden.” Der derzeitige Coach von Manchester City meinte: “Ich bin mir ziemlich sicher, dass hoffentlich so viele Leute wie möglich abstimmen und den richtigen Präsidenten wählen, der diesen unglaublichen Klub führt.”

Für Guardiola sei es “der beste Klub der Welt, was die emotionalen Aspekte angeht und ich bin mir ziemlich sicher, dass Barcelona schon bald wieder stärker zurückkommen wird.” Laut ihm müsse der neue Präsident den Verein “mit Selbstvertrauen führen, das Team und die Fans zu einer Einheit vereinen. Ich freue mich auf die Wahl am nächsten Sonntag und hoffentlich wird der Präsident, den wir wählen, in Ordnung sein.”

adk 3 März, 2021 12:56