Hansi Flick kündigt den letzten Klub seiner Trainerkarriere an

Trainer Hansi Flick plant weiterhin beim FC Barcelona. Nach dem Engagement bei den Katalanen will er seinen jetzigen Berufan den Nagel hängen.

Ein weiterer Klub oder auch eine Nationalmannschaft soll nicht mehr hinzukommen, wenn es nach dem 61-jährigen Deutschen geht. Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Newscastle United macht Flick eine grosse Ankündigung: «Ich habe eine fantastische Familie und werde in Barcelona grossartig unterstützt. Im Fussball strebe ich immer nach dem höchsten Niveau. Ich denke nicht daran, zu gehen. Barça wird mein letzter Verein sein.»

Barças Klubpräsident Joan Laporta hat nach seiner Wiederwahl bereits öffentlich bestätigt, dass Flick seinen bis 2027 gültigen Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängern wird. Ob es für den Coach danach bei den Katalanen noch weitergeht, ist erst einmal offen.

Der Deutsche ist beim La Liga-Klub eine echte Erfolgsstory. Nach seiner Ankunft im Sommer 2024 holte er auf Anhieb das Double aus Meisterschaft und Pokal. Auch in dieser Saison sieht es bis auf das vorzeitige Aus in der Copa del Rey sehr gut aus. Die Meisterschaft führt Barça mit vier Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid an. In der Königsklasse bestehen ebenfalls noch Titelchancen.