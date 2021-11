Haris Seferovic wird nach Fehlschuss vom eigenen Trainer verhöhnt

Haris Seferovic hat im Champions League-Spiel zwischen Barça und Benfica in der 94. Minute mit einem katastrophalen Fehlschuss einen Sieg seines portugiesischen Klubs verhindert. Die Häme, die der 29-Jährigen einstecken muss, sind massiv. Sogar vom eigenen Trainer!

Jorge Jesus äussert sich nach dem kapitalen “Fehler” von Seferovic, der das quasi leere Tor am Dienstagabend nicht traf, ebenfalls. Und seine Worte haben es in sich. “Ich 30 Jahren als Trainer habe ich noch nie einen meiner Spieler gesehen, der eine solche Chance vergibt. Das war fast unmöglich. Ich war mir sicher, dass dies ein Tor geben würde. Ich und die 70’000 Zuschauer. Als ich sah, dass er nicht traf, dachte ich, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Aber so ist das in meinem Geschäft. Jetzt muss ich ihm helfen, diesen Moment zu bewältigen”, sagt der Benfica-Trainer.

Die Chance von Seferovic war grandios, tatsächlich gab es aber zweifellos bereits grössere Fehlschüsse. Dass sie ausgerechnet sein Trainer noch derart stilisiert, spricht nicht gerade für dessen Mitgefühl.

Der Fehlschuss des Schweizer Nati-Stürmers im Video:

psc 24 November, 2021 15:35