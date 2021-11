Haris Seferovic vergibt gegen Barça das Siegtor kläglich

Welch glorreiche Chance für Nati-Stürmer Haris Seferovic: In der Nachspielzeit kann er als Joker Benfica zum 1:0-Sieg schiessen. Goalie Marc-André ter Stegen lässt der 29-Jährige gekonnt aussteigen, doch dann folgt ein katastrophaler Fehlschuss.

Seferovic schafft es nicht das quasi verlassene Tor aus rund sieben Metern Distanz zu treffen und schiebt das Leder vorbei. Benfica-Coach Jorge Jesus verzweifelt an der Seitenlinie. Mit dem Sieg hätten die Portugiesen Barça in der Tabelle überholt und im abschliessenden Gruppenspiel gegen Dynamo Kiew alles in den eigenen Händen gehabt.

Der katastrophale Fehlschuss von Seferovic:

psc 24 November, 2021 09:32