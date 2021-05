Hiobsbotschaft: Ansu Fati wird erneut operiert

Zuletzt sah es danach aus, dass Barça-Youngster Ansu Fati wieder auf dem Weg zurück ist. Jetzt steht allerdings fest: Es wird eine neuerliche Operation fällig. Sie wird bereits in dieser Woche durchgeführt.

Für Donnerstag ist beim 18-jährigen Stürmer, der seit November des vergangenen Jahres nicht mehr spielen konnte, ein weiterer Eingriff am Meniskus geplant. Zunächst wurde ein konservativer Ansatz verfolgt. Weil Ansu Fati aber weiterhin grosse Probleme mit dem Knie hat und Schmerzen verspürt, wird er sich in dieser Woche erneut unter das Messer legen. Der Arzt der portugiesischen Nationalmannschaft, ein Spezialist auf diesem Gebiet, wird die Operation durchführen, wie diverse spanische bzw. katalanische Journalisten am Dienstagmorgen berichten.

Nach dem Eingriff wird Fati wohl (mindestens) sechs bis acht Wochen pausieren müssen. Damit steht definitiv fest, dass die Saison für ihn gelaufen ist und auch die EM ohne das spanische Supertalent stattfinden wird.

psc 4 Mai, 2021 12:02