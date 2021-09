Hiobsbotschaft: Barça muss monatelang auf Braithwaite verzichten

Die Personalprobleme beim FC Barcelona im Angriff werden immer grösser: Der dänische Nationalstürmer Martin Braithwaite muss sich einer Operation unterziehen und wird mehrere Monate ausfallen.

Dies teilen die Katalanen am Montagnachmittag mit. Braithwaite wird sich einem Eingriff am linken Knie unterziehen. Die Reha wird voraussichtlich mehrere Wochen bzw. Monate in Anspruch nehmen. Die Operation wird notwendig, nachdem die konservative Behandlung nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt hatte. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von rund vier Monaten. Je nach Genesungsverlauf kann es aber auch kürzer oder noch länger sein.

In der Offensive fallen bei Barça mit Ansu Fati, Sergio Agüero und Ousmane Dembélé auch andere wichtige Kräfte langfristig aus. Zudem verliessen Lionel Messi und Antoine Griezmann den Verein.

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 | @MartinBraith to undergo surgery in the coming days All the details: https://t.co/MQI1dvvaci pic.twitter.com/lHIvNlT7rS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2021

psc 13 September, 2021 15:51