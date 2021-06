Hiobsbotschaft für Dembélé: 4 Monate Pause

Der französische Barça-Stürmer Ousmane Dembélé erleidet einen weiteren grossen Rückschlag und fällt mehrere Monate aus.

Nach einem Bericht von “L’Équipe” wird der 24-Jährige wohl rund vier Monate zum Zuschauen verdammt sein. Dembélé muss am verletzten Oberschenkel operiert werden. Diese Verletzung bringt auch seinen Klub in die Bredouille. Die Katalanen wollten den Kontrakt verlängern oder den nur noch bis Sommer 2022 gebundenen Flügelstürmer in den nächsten Wochen verkaufen. Das zweite Szenario ist angesichts der gravierenden Blessur und langen Verletzungspause nun vom Tisch.

Die grosse Verletzungsanfälligkeit ist schon lange ein Problem des französischen Nationalspielers.

psc 22 Juni, 2021 16:35