Gündogan-Berater dementiert Einigung mit Barça

Die Zukunft von Ilkay Gündogan ist weiterhin offen. Meldungen von spanischen Medien, wonach der 32-Jährige mit dem FC Barcelona eine Einigung über einen Wechsel erzielt hat, sind falsch.

Dies stellt der Onkel und Berater des ManCity-Captains jetzt klar. «Es gibt definitiv noch keine Einigung mit irgendeinem Klub», sagt Ilhan Gündogan gegenüber dem «Guardian» und führt aus: «Der Fokus von Ilkay in den letzten Wochen lag einzig auf Manchester City und der Geburt seines Sohns. Jetzt befindet er sich in der finalen und entscheidenden Phase der Saison und ist vollkommen darauf fokussiert. Wo Ilkay in der nächsten Saison spielen wird, bleibt offen.»

Ein entscheidender Faktor für seine Wahl soll die Vertragslänge sein. Gündogan möchte nach der Geburt seines Sohns Stabilität und wünscht sich einen längerfristigen Verbleib bei einem Klub. Ob ihm ManCity und/oder Barça diese Perspektive bieten können, wird sich weisen. Da der aktuelle Kontrakt des Mittelfeldprofis Ende Juni ausläuft, hat er bezüglich seiner Wahl keinerlei Einschränkungen.

psc 30 März, 2023 14:31