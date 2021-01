Barça-Verteidiger Todibo findet einen neuen Klub

Barça-Verteidiger Jean-Clair Todibo wird für den Rest der Saison wohl in seine französische Heimat zurückkehren.

Der 21-jährige Abwehrspieler ist eigentlich noch bis 2022 von Barça an Benfica ausgeliehen. Allerdings kommt er in Portugal kaum zum Zug und sucht einen neuen Klub. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio scheint er diesen nun gefunden haben: Ein Wechsel zur OGC Nizza in die Ligue 1 steht vor dem Abschluss. Todibo könnte, wie schon William Saliba von Arsenal, für den Rest dieser Spielzeit ausgeliehen werden.

In der vergangenen Saison spielte der Barça-Verteidiger, ebenfalls auf Leihbasis, bei Schalke 04 in der Bundesliga.

psc 28 Januar, 2021 19:12