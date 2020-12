Jean-Clair Todibo schon wieder vor Abgang bei Benfica

Der französische Abwehrspieler Jean-Clair Todibo bricht seine Zelte bei Benfica wohl nach nur drei Monaten wohl bereits wieder ab.

Der 20-Jährige wurde am Deadline Day vom FC Barcelona an den portugiesischen Spitzenklub ausgeliehen. Dort verletzte er sich aber an der Achillessehne und bestritt noch kein einziges Spiel. Laut “O Jogo” will Benfica ihn im Winter mit Santos-Verteidiger Lucas Verissimo ersetzen. Für Todibo könnte die Reise vorerst wieder nach Barcelona zurückgehen.

Die vergangene Saison bestritt der Youngster auf Leihbasis in der Bundesliga bei Schalke 04. Aus finanziellen Gründen war eine Weiterbeschäftigung nicht möglich.

psc 1 Dezember, 2020 12:01