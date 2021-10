Für Jesse Lingard könnte sich bei Barça eine Türe öffnen

Jesse Lingard ist mit seinen Einsatzzeiten bei Machester United nicht zufrieden und erwägt deshalb einen Wechsel. Der FC Barcelona könnte zuschlagen.

Die Katalanen bekunden laut “Sport” Interesse am englischen Angreifer, der in der Rückrunde der letzten Saison bei West Ham brillieren konnte. Barça sieht sich aufgrund der prekären finanziellen Situation insbesondere nach ablösefreien Spielern um. Der Vertrag von Lingard bei den Red Devils läuft im Sommer 2022 aus, das würde also passen. Für den 28-jährigen Nationalspieler wäre es der erste Gang ins Ausland. Bislang war er nur auf der Insel tätig.

psc 15 Oktober, 2021 18:11