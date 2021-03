Joan Laporta übermittelt Lionel Messi das Angebot zur Verlängerung

Nach Angaben des “Radio Catalunya” hat sich der Klubboss erst einmal einen Überblick über die Finanzen des Klubs verschafft. Diesen hat er nun offenbar gewonnen. In den kommenden Tagen wird er Messi ein Angebot zur Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags übermitteln. Dazu kommt es auch zu einem persönlichen Treffen.

Der 33-jährige Superstar wird sich die Offerte anhören und dann entscheiden, ob er seinem Stammklub treu bleibt oder im Sommer eine neue Herausforderung sucht. Unter anderem könnten sich Manchester City oder PSG um den Zauberfloh bemühen, falls er sich für einen Wechsel entscheiden sollte.

(🌕) Joan Laporta is preparing the proposal for Messi’s contract renewal. He had asked Leo for a few weeks to get to know the club’s finances first before making an offer. A proposal for a renewal will be presented to Leo in the coming days/weeks. @CatalunyaRadio #Transfers 🇦🇷🚨

