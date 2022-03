Joan Laporta kommentiert Barça-Interesse an Kylian Mbappe

Die Fussballwelt staunte nicht schlecht, als in Frankreich zu lesen war, dass der FC Barcelona ernsthaftes Interesse an Kylian Mbappe signalisiert. Freilich ein logischer Schritt, allein das Finanzielle macht einen Deal allerdings unmöglich. Vereinspräsident Joan Laporta will dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit beimessen.

Joan Laporta ist in einem Interview mit der “Mundo Deportivo” zum kolportierten Interesse des FC Barcelona an Kylian Mbappe befragt worden. “Ich denke, das gehört zum Showbusiness des Fussballs, ich habe dazu nichts zu sagen”, entgegnet der Vereinspräsident.

Und weiter: “Hier steht es jedem frei, Botschaften und Proklamationen zu lancieren, und wir wissen bereits, dass dies zur Welt des Fussballs gehört, dass die grossen Vereine an grossen Spielern interessiert sind. Ich werde aber nicht damit anfangen, über Spieler zu sprechen. Denn wenn ich das tue, kann ich nur den Interessen unseres Vereins schaden. Wenn wir über einen Spieler sprechen und die Absicht hätten, ihn zu verpflichten, würden wir den Preis erhöhen.”

Die “L’Equipe” hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Barça bei Mbappe angeklopft habe und dieser sich anhören wolle, was die Blaugrana ihm so bieten können. Zudem soll es im Zuge dessen in Kürze zu einem Gespräch mit Trainer Xavi Hernandez kommen, der Mbappe sein grosses Projekt näherbringen soll.

26 März, 2022