Joan Laporta stellt klar: Ronald Koeman bleibt Barça-Coach

Überraschende Wende beim FC Barcelona! Ronald Koeman erhält unerwartet Rückendeckung von ganz oben. Ausgerechnet Vereinspräsident Joan Laporta stellt sich verbal hinter dem in der Kritik stehenden Trainer.

Es sind Worte, die so von niemandem erwartet worden sind – schon gar nicht nach der jüngsten sportlichen Entwicklung des FC Barcelona. Vereinspräsident Joan Laporta gibt seinem in die Kritik geratenen Trainer Ronald Koeman Rückendeckung. Die Rede ist sogar von einer Jobgarantie.

“Ronald Koeman wird weiterhin Trainer von Barça sein, er verdient einen Vertrauensvorschuss”, stellte Laporta während einer Pressekonferenz am Samstagvormittag vor dem wichtigen Spiel gegen Atletico Madrid (21 Uhr) klar. “Koeman ist ein Vorbild und ein Bezugspunkt für Barcelona. “Ich habe mit ihm gesprochen und meine Schlüsse daraus gezogen. Ich schätze es sehr, dass er Barça in einer schwierigen Zeit führt.”

Koeman ist aufgrund der Ereignisse in den letzten Wochen zunehmend in die Kritik geraten. In LaLiga belegt Barça mit zwölf Punkten aus sechs Spielen gerade mal den 7. Tabellenplatz. Unterdessen gab es in der Champions League zwei bittere 0:3-Pleiten gegen den FC Bayern und Benfica Lissabon.

Keine Dissonanzen zwischen Joan Laporta und Ronald Koeman

Daher wird seit Längerem über mögliche Koeman-Nachfolger spekuliert. Teilweise ging es sogar so weit, dass davon die Rede war, dass Koeman seinen Trainerjob spätestens nach der Länderspielpause los sei. Der Niederländer ist angeblich nicht Laportas Wunschbesetzung, hinzu soll eine gewisse Disharmonie zwischen den beiden entstanden sein.

Auch diese Gerüchte weist Laporta zurück. “Es wurde gesagt, dass wir eine unterkühlte Beziehung zueinander haben, aber das ist nicht wahr”, so Laporta. “Wir haben eine gute, aufrichtige Beziehung. Er ist ein guter Mensch und ich glaube, dass er dasselbe von mir denkt.”

aoe 2 Oktober, 2021 15:24