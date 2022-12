José Mourinho wirbt persönlich für Transfer von Memphis Depay

José Mourinho versucht den niederländischen Stürmer Memphis Depay höchstpersönlich für sein Team zu gewinnen.

Der 28-Jährige brilliert derzeit mit seiner Nationalmannschaft an der WM in Katar und steht im Viertelfinale gegen Argentinien. Laut «tuttosport» möchte Mourinho den Angreifer unbedingt zur AS Roma locken. Dazu soll er bereits Kontakt zu Depay hergestellt haben.

Ziel der Giallorossi ist es, den Stürmer im Januar zunächst bis im Sommer auszuleihen. Mittels Kaufoption könnte er dann fix übernommen werden.

Der Niederländer spielt seit Juli 2021 für Barça, spielt dort allerdings nicht die erste Geige. In Rom könnte er dies wieder tun.

psc 5 Dezember, 2022 15:20