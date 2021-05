Juventus lehnt Barça-Angebot für de Ligt ab

Juventus Turin verfolgt keinerlei Absichten, Matthijs de Ligt zu verkaufen. Das bekam nun auch der FC Barcelona zu spüren.

Matthijs de Ligt entschied sich 2019 für den Wechsel von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin und damit gegen den FC Barcelona. Die Katalanen lassen beim niederländischen Verteidiger allerdings nicht locker. Und so soll Barça laut italienischen Medienberichten ein neues Angebot für den 21-Jährigen gemacht haben.

Juve hätte dieses jedoch abgelehnt und will mit de Ligt weiter in die Zukunft gehen. In der laufenden Saison bestritt der Defensivspieler 31 Pflichtspiele für die ‘Alte Dame’.

adk 9 Mai, 2021 12:03