Der 48-jährige Spanier steht noch bis im kommenden Jahr als belgischer Nationaltrainer unter Vertrag. Und seinen Kontrakt will er auch respektieren, wie er gegenüber “Het Laatste Niewus” festhält: “Es gibt absolut nichts. Ich hatte keinen Kontakt mit Barcelona. Ich will meinen Vertrag erfüllen. Vieles taucht immer wieder auf auf diesem Weg.” Martinez scheint also für den Barça-Trainerposten zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage zu kommen. Konkrete Anfrage ging noch keine ein.

Belgium coach Roberto Martinez to HLN: “There is absolutely nothing – and there has been no contact with Barcelona. I want to fulfill my contract, but many things may arise along the way”. 🔴 @albert_roge #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2021