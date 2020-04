Kein Vertrauen in Bartomeu: 6 Barça-Funktionäre kündigen

Die Coronakrise wird beim FC Barcelona zur Zerreissprobe: Einige Vereinsfunktionäre haben das Vertrauen in Präsident Josep Maria Bartomeu verloren und ihre Kündigung eingereicht.

Laut “AS” treten nicht weniger als sechs mitunter hochrangige Mitglieder aus Vereinsgremien zurück. Konkret handelt es sich laut dem Medienbericht um Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont und Vorstandssekretär Jordi Clasamiglia. In einem gemeinsamen Brief richten sie direkte Kritik an Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu: “Wir haben diesen Punkt erreicht, an dem wir gemerkt haben, dass wir das Krisenmanagement des Klubs mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft und insbesondere des Post-Pandemie-Szenarios nicht umkehren können.”

Nicht nur den Umgang der Coronakrise kritisieren die abtretenden Funktionäre, auch die angeblich von der Vereinsführung gezielt gestreuten Verleumdungen gegen Superstar Lionel Messi, Ex-Präsident Pep Guardiola und weiteren wichtigen Figuren des Klubs, werden heftig kritisiert. Von diesen hätten sie “aus der Presse erfahren müssen”. Die Barça-Führung hat die Existenz dieser Verleumdungen indes dementiert.

Die scheidenden Mitglieder fordern zum Wohle des Klubs Neuwahlen, damit der Verein “unter den Herausforderungen der unmittelbaren Zukunft bestmöglich geführt werden kann”.

Die Katalanen sind finanziell von der Coronakrise, wie auch viele andere spanische Vereine, besonders hart getroffen.

psc 10 April, 2020 11:53