Es gibt einen klaren Favoriten für den Barça-Trainerposten

Nach einer weiteren Niederlage bei Rayo Vallecano hat der FC Barcelona die Reissleine gezogen und Ronald Koeman entlassen (4-4-2.ch berichtete). Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Es gibt einen klaren Favoriten.

Und dieser heisst Xavi. Die Klublegende trainiert derzeit Al-Sadd in Katar. Bereits in der Vergangenheit hat der 41-Jährige betont, dass er die Katalanen eines Tages trainieren möchte. Nun könnte der Zeitpunkt dafür reif sein, der Verein befindet sich nach dem Präsidentenwechsel und nach dem Ende der Ära Messi ohnehin in einem Umbruch.

Die Kontaktaufnahme soll bereits stattgefunden haben. Xavi verfügt in seinem bis 2023 gültigen Kontrakt in Katar angeblich über eine Ausstiegsklausel im Bereich von 1 Mio. Euro.

Sollte es mit einem Engagement wider Erwarten nicht klappen, bringen italienische Medien Antonio Conte oder Andrea Pirlo als mögliche Alternativen ins Spiel.

psc 28 Oktober, 2021 09:48