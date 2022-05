Klares Transferziel: Barça bereitet Angebot für Raphinha vor

Wie “Telegraph”-Journalist Mike McGrath berichtet, bereiten die Katalanen bereits mehrere Angebote für den 25-jährigen Nationalspieler vor – je nachdem wie Leeds United die aktuelle Premier League-Saison abschliesst. Barça wäre bereit, die geforderten 25 Mio. Euro Ablöse zu zahlen, falls die Engländer absteigen. Auch bei einem Klassenerhalt von Leeds will sich der La Liga-Klub aber um Raphinha bemühen.

Für jenen Fall besteht allerdings keine Ausstiegsklausel. Barça muss dann den Gesprächsfaden mit dem Premier League-Klub aufnehmen. Dazu sind die Katalanen bereit. Raphinha kann sich angeblich sehr gut vorstellen, künftig im Camp Nou aufzulaufen. Vertraglich ist er noch bis 2024 an seinen jetzigen Verein gebunden.

