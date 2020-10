Koeman bestätigt erneuten Depay-Anlauf im Januar

Der Transfer von Memphis Depay zum FC Barcelona stand dicht bevor, platzte aber auf der Zielgeraden. Der Angreifer bleibt auch im nächsten Wechselfenster absoluter Wunschspieler von Trainer Ronald Koeman.

Ronald Koeman wird sich auch im Januar daran machen, Memphis Depay zum FC Barcelona zu locken. “Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wir werden es versuchen, ich hätte ihn gerne in Barcelona. Aber ich weiss nicht, wie die finanzielle Situation im Winter ist und was wir machen können. Wir müssen noch abwarten”, sagt der Barça-Trainer dem “Algemeen Dagblad”.

Barça war sich mit Depay längst über eine Zusammenarbeit einig. Der Deal scheiterte in letzter Instanz allerdings am LaLiga-Reglement. Der Angreifer hätte das Gehaltsvolumen bei den Blaugrana überstrapaziert. Will man Depay im Winter installieren, müsste also einer der Schwerverdiener die katalanische Hauptstadt verlassen.

aoe 17 Oktober, 2020 17:20