Koeman: Dembélé-Situation “schwierig”

Der FC Barcelona und Ousmane Dembélé konnten sich bislang noch nicht auf Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrages einigen. Cheftrainer Ronald Koeman weist auf die Komplexität des Unterfangens hin.

In der abgelaufenen Saison blieb Ousmane Dembélé überwiegend von Verletzungen verschont, bestritt 44 Pflichtspiele (elf Tore), verletzte sich jedoch unglücklich bei der EURO und fällt nun vorerst wieder aus. “Es ist sehr schade für ihn und uns. Er hat vergangene Saison eine Menge gegeben, was wir ansonsten nicht im Kader haben”, sagte Barça-Coach Ronald Koeman den klubeignen Medien. “Körperlich hat er sich enorm verbessert. Ich denke, das war der Schlüssel dazu, konstant in so vielen Spielen Qualität zu zeigen. Also ja, wenn es nach mir geht, hätte ich gerne, dass er bei uns bleibt.”

Die Vertragslage von Dembélé bezeichnete Koeman indes als “kompliziert”, immerhin läuft der Kontrakt des Franzosen 2022 aus. Ob sich der FC Barcelona mit dem Offensivspieler bis dahin auf eine Verlängerung einigen kann? Unklar, wobei Dembélé nach aktuellem Stand 2022 ablösefrei wechseln könnte.

adk 20 Juli, 2021 17:23