Koeman: “Die Spieler trainieren gut, aber brauchen bessere Ergebnisse”

Der FC Barcelona verliert am Samstagabend mit 0:1 bei Atlético Madrid. Barça-Cheftrainer Ronald Koeman findet im Anschluss klare Worte.

“Die Spieler trainieren gut, aber wir wollen bessere Ergebnisse”, so Koeman nach der Niederlage gegen Atlético Madrid. “Im Prinzip haben wir unser Bestes getan. Dann hatten wir zwei ganz klare Chancen zum Ausgleich. Es ist immer schwierig, wir wissen, dass Atlético sehr gut verteidigt”, ergänzte der Niederländer.

Der FC Barcelona hat in der Liga bislang nur 11 von 24 möglichen Punkten geholt, was Koeman kritisch sah. “Wie jeder Trainer bin ich verantwortlich”, räumte er ein. “Wir wissen, dass wir die Ergebnisse verbessern müssen und wir müssen den Spielern vertrauen, die ich habe. Wir müssen uns im Angriff und in der Verteidigung verbessern. Wir wissen, dass wir eine Reihe von Siegesspielen einfahren müssen.”

adk 22 November, 2020 11:48