Koeman freut sich über Messi-Verbleib

Lionel Messi bleibt dem FC Barcelona nun doch erhalten. Barças neuer Cheftrainer Ronald Koeman ist davon begeistert.

Der argentinische Zauberfloh wollte die Katalanen in diesem Sommer ursprünglich verlassen, hat aber von der Vereinsführung der Blaugrana hierfür keine Freigabe unter realistisch realisierbaren Konditionen erhalten.

Für Koeman ist Messis Verbleib “grossartig, da jeder weiss, dass er der beste Spieler der Welt ist”, sagte der Niederländer auf einer Pressekonferenz. “Für ist es wichtig, Leo in der besten Verfassung spielen zu sehen. So einen Spieler in der Mannschaft zu haben, ist aussergewöhnlich.”

Seit vergangenem Montag trainiert der 33 Jahre alte Superstar wieder mit dem Team. Am Samstag könnte Barcelonas Nummer 10 im Testspiel gegen Gimnastic de Tarragona zum Einsatz kommen.

adk 12 September, 2020 11:01