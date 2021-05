Koeman: “Kein Kader auf dem Niveau, das wir hier bei Barca wollen”

Der FC Barcelona beendet die Saison ohne in LaLiga oder der Champions League den Titel geholt zu haben. Für Cheftrainer Ronald Koeman ein Grund, um seine Unzufriedenheit am Kader zum Ausdruck zu bringen.

Sportlich glorreiche Tage gehören beim FC Barcelona nun schon seit längerer Zeit der Vergangenheit an. Ronald Koeman gewann mit Barça zwar die Copa del Rey, ging jedoch in den anderen Wettbewerben leer aus. Doch wen trifft die Schuld? Laut Koeman mitunter der Kader. “Für mich ist es kein Kader auf dem Niveau, das wir hier bei Barca wollen. Das ist so und viele Leute im Klub denken dasselbe”, sagte der Niederländer nach dem letzten Saisonspiel gegen Eibar (1:0).

Wie es mit Koeman weitergeht, ist unterdessen offen. Zuletzt berichtete der katalanische Radiosender “RAC1”, dass die Katalanen die Zusammenarbeit mit dem früheren Barça-Profi zum Saisonende zu “99 Prozent” beenden würden. Ob dies passiert, gilt es abzuwarten.

adk 23 Mai, 2021 15:17