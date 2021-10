Koeman vor Clásico über seine Zukunft: “Hängt von Ergebnissen ab”

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid am Sonntag (16:15 Uhr) in LaLiga zum Clásico. Barça-Coach Ronald Koeman fordert einen Sieg – schliesslich geht es auch um seine eigene Zukunft.

Sollte der FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid als Verlierer vom Platz gehen, muss dies nicht zwangsläufig gleich das Ende für Ronaldo Koeman bedeuten. Der Niederländer, dessen Vertrag 2022 endet, siegte mit den Katalanen zuletzt gegen den FC Valencia in LaLiga (3:1) und Dynamo Kiew in der Champions League (1:0) und damit zweimal in Folge. Im Clásico wartet der 58-Jährige aber auf seinen ersten Sieg gegen Real Madrid, verlor er in seiner ersten Saison als Barça-Trainer doppelt.

Angesprochen auf seine Zukunft, sagte Koeman am Samstag auf der Pressekonferenz: “Ich halte es nicht für nötig, dass der Präsident dies jede Woche sagt. Die Dinge sind klar. Ich fühle mich unterstützt, aber ich weiss, dass alles von den Ergebnissen abhängt.” Real Madrid sei laut dem Niederländer “eine erfahrene Mannschaft mit grossartigen Spielern”. Für Barça sei es deshalb wichtig, “Ballbesitz zu haben, denn Real spielt gut auf Konter. Wir müssen gut organisiert sein, wenn wir den Ball haben und ebenso wenn wir ihn verlieren. Wir müssen ihre Gegenangriffe kontrollieren”, appellierte er seine Spieler und betonte: “Ein Sieg würde uns Selbstvertrauen geben. Die Spieler arbeiten jeden Tag hart, um Spiele zu gewinnen und sich zu verbessern. Es ist ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen wollen. Wir müssen es beweisen.”

adk 23 Oktober, 2021 16:37