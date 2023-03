Krisentreffen: Ansu Fati ist sauer auf seinen Trainer Xavi

Barcelonas Jungstar Ansu Fati kommt in dieser Saison überhaupt nicht in Fahrt. Während in der Vergangenheit vor allem Verletzungen schuld waren, dass der Stürmer nicht reüssieren konnte, liegt es nun an Trainer Xavi.

Fati und vor allem seine Entourage um seinen Vater sowie Berater Jorge Mendes sind der Meinung, dass der Barça-Coach den 20-Jährigen unfair behandelt. Fati erhält nicht die Einsatzzeiten, die ihm aufgrund der Leistungen zustehen sollten, lautet die einhellige Meinung.

Wegen der Thematik soll am Montag sogar ein Treffen stattgefunden haben. Fati will Barça derzeit nicht verlassen. Sollte sich an seinen Einsatzzeiten aber nichts zum Positiven ändern, könnte er einen Transfer dann doch forcieren – und zwar bereits im Sommer. Sein Vertrag läuft aktuell bis 2027.

psc 28 März, 2023 15:49