LA Galaxy will Lionel Messi verpflichten

MLS-Verein Los Angeles Galaxy träumt offenbar von einer Verpflichtung von Lionel Messi.

Nach Angaben des “Radio Continental” hat Galaxy-Coach Guillermo Barros Scheletto Messis Vater und Berater Jorge Messi kontaktiert, um sich über die Zukunftspläne des Superstars zu erkundigen. Schelotto ist ein Landsmann von Lionel Messi und hofft, dass der 32-Jährige offen für einen baldigen Wechsel in die MLS ist. Bekanntlich kann der Zauberfloh künftig jeden Frühling selbst entscheiden, ob er seine Karriere bei Barça fortsetzt oder eine Luftveränderung anstrebt.

Trotz den jüngsten Differenzen mit der Klubleitung bzw. Sportdirektor Eric Abidal spricht nach wie vor wenig für einen baldigen Abgang Messis bei den Katalanen. In der Vergangenheit hat er sogar durchblicken lassen, dass er bis zum Karriereende für den La Liga-Klub auflaufen könnte – einzig ein Wechsel in die argentinische Heimat zu seinem Stammklub Newells Old Boys könnte noch ein Thema werden.

LA Galaxy könnte also auf eher verlorenem Posten sein. Erkundigen darf sich aber selbstverständlich jeder.

psc 19 Februar, 2020 14:34