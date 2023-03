LaLiga-Chef zu Barça-Rückkehr von Lionel Messi: «Viele Dinge müssen sich ändern»

Der FC Barcelona jagt dem Traum einer Wiedervereinigung mit Lionel Messi hinterher. Nachdem Joan Laporta die Tür wieder aufgestossen hatte, meldet sich Ligachef Javier Tebas zu Wort – und versprüht nicht gerade Optimismus. Das betrifft auch einer Verlängerung bei Paris Saint-Germain.

Javier Tebas hat die Hoffnung des FC Barcelona auf die Rückkehr von Lionel Messi mal wieder gedämpft. In den letzten Wochen waren erneut zuhauf Meldungen verbreitet worden, dass der Superstar in diesem Sommer wieder bei den Blaugrana landen könnte.

«Für die Rückkehr von Leo Messi nach Barcelona müssen sich viele Dinge ändern», nimmt Tebas, LaLiga-Chef, mal wieder Stellung zur Causa. «Zunächst einmal muss er sein Gehalt drastisch senken, der Verein muss Spieler abgeben und andere Dinge, die er noch nicht getan hat. Sie sind die Einzigen, die das tun können. Wir werden die Regeln nicht ändern.»

Messis Vertrag bei seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain läuft aus. Es soll zwar zu einem verbesserten Angebot gekommen sein. Ob der 35-Jährige einwilligen wird, ist aber weiterhin komplett offen. Einige Spieler der Blaugrana sollen sich für eine Messi-Rückkehr stark machen.

Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Pedri Gonzalez, Xavi Hernandez, Sergi Roberto, Ronald Araujo and Robert Lewandowski stimmen der «Mundo Deportivo» zufolge für eine Messi-Rückkehr. Präsident Joan Laporta sagte, dass die Tür für Messi bei Barça immer offen sei.

Tebas steht dem Ganzen skeptisch gegenüber – und zwar in alle Richtungen: «Messi kann nächste Saison weder bei Barcelona noch bei PSG sein. PSG verdient sogar weniger Geld als Barcelona.» Wird es am Ende also doch ein Abenteuer in der Wüste?

aoe 25 März, 2023 11:33