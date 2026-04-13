Lamine Yamal macht im Camp Nou eine Entdeckung

Der FC Barcelona kann seine Spiele in dieser Saison endlich im umgebauten Camp Nou durchführen. Dort gibt es für die VIP-Gäste nun ein besonderes Feature, das auch Lamine Yamal entdeckt hat.

Die Gäste im VIP-Sektor könnten die Spieler durch eine Glaswand bereits im Spielertunnel beobachten. Umgekehrt sehen die Profis eigentlich nicht in die Räumlichkeiten der Reichen, Wichtigen und Schönen. Lamine Yamal verfügt aber scheinbar über einen siebten Sinn – oder er weiss schlicht, was hinter den Kulissen abläuft. Er interagiert nämlich durch die Glaswand mit den VIP-Gästen, obwohl er diese nicht persönlich sieht.

Die Aktion kommt beim Publikum sehr gut an, wie dieses Video zeigt:

Barça’s stadium now has a glass wall where people in the VIP area can look into the tunnel… and Lamine Yamal found out too 🤣 pic.twitter.com/sHYSa3CoRQ — 433 (@433) April 12, 2026

Der Spass an der Aktion ist beidseitig riesig. Yamal hat auch sichtlich Freude an der «blinden» Interaktion, selbst wenn er im Spielertunnel etwas ausgestellt ist.