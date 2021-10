Laporta sicher: “Barça wird wieder beste Mannschaft der Welt haben!”

Seit März ist Joan Laporta wieder Präsident des FC Barcelona und somit auch für die Modernisierung und Stabilisierung des Klubs verantwortlich. Das Oberhaupt der Katalanen gibt sich trotz der Herausforderung zuversichtlich, dass ihm dies mit Bravour gelingt.

Mit einem Schuldenberg, der die Marke 1,35 Milliarden Euro trägt, steckt der FC Barcelona finanziell tief in der Krise. So tief in der Krise, dass Lionel Messi im Sommer kein neuer Vertrag ausgehändigt werden konnte. Doch zeigte sich nun Joan Laporta gegenüber der Zeitung “Sport” optimistisch, dass der LaLiga-Verein wieder rosigere Zeiten erleben wird.

“Wir werden schon bald die Auferstehung Barças erleben. Wir werden wieder der beste Verein der Welt werden und die beste Mannschaft der Welt haben”, prophezeite der Präsident der Katalanen. Der Klub will im Rahmen des Projekts “Espai Barça” trotz der Schulden unfassbare 1,5 Milliarden Euro investieren. Diese Investitionen seien notwendig, so Laporta, um “wieder lebendig und ein weltweiter Massstab” zu sein.

Der FC Barcelona will unter anderem sein in die Jahre gekommenes Camp Nou modernisieren, sowie neue Stars verpflichten. Damit Barça die Investitionen tätigen kann, braucht es jedoch zuvor die Zustimmung der Mitglieder.

