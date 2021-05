Laporta spricht über Messi und Koeman und kündigt Transfers an

Joan Laporta spricht auf einer Pressekonferenz des FC Barcelona über die Zukunft von Cheftrainer Ronald Koeman und Offensivstar Lionel Messi. Ausserdem kündigt der Präsident der Katalanen bereits für kommende Woche Transfers an.

Der FC Barcelona steht vor einem turbulenten Sommer. Neben der Position des Cheftrainers gilt es auch die Zukunft von Lionel Messi zu klären, dessen Vertrag per 30. Juni ausläuft. Ob Ronald Koeman auch kommende Saison Barça-Coach ist, ist offen. Angeblich sucht Laporta nach einem Nachfolger. In Bezug auf Koeman sagte das Oberhaupt der ‘Cules’ am Freitag: “Wir werden ihn nächste Woche wieder treffen, um über seine Zukunft zu entscheiden.”

Bezüglich Messi meinte Laporta: “Wir sind dabei, den Vertrag von Leo Messi zu verlängern, aber er ist noch nicht fertig oder unterschrieben. Messi will Barcelona, er liebt den Verein.”

Nebenbei will der FC Barcelona “in der kommenden Woche” erste Transfers für die neue Saison verkünden. Nannte Laporta in diesem Zuge keine Namen, dürfte es sich dabei aber um Georginio Wijnaldum, Sergio Agüero und Eric Garcia handeln.

adk 28 Mai, 2021 12:08