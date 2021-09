Lichtblick bei Barça: Ansu Fati gibt in wenigen Tagen sein Comeback

Nach zuletzt enttäuschenden Auftritten und Ergebnissen gibt es beim FC Barcelona immerhin einen Lichtblick: Jungstar Ansu Fati wird demnächst wieder auf dem Platz stehen.

Wie katalanische Journalisten berichten, deutet alles darauf hin, dass der 18-Jährige entweder am kommenden Sonntag im Ligaspiel gegen Levante oder in der Champions League bei Benfica in der kommenden Woche sein Comeback nach fast 11-monatiger Verletzungspause gibt. Fati musste sich wegen eines Meniskusschadens mehreren Operationen unterziehen. Nun gab es aber keinen Rückschlag mehr und der Youngster kann demnächst wieder mittun.

Auch der gleichaltrige Spielmacher Pedri könnte nach überstandener Oberschenkelverletzung in der kommenden Woche in Lissabon wieder auflaufen.

psc 21 September, 2021 16:57