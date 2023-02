Lionel Messi hat sich nicht Barça-Präsident Joan Laporta getroffen

Am Montag bot sich in Paris anlässlich der Wahl zum FIFA-Weltfussballer die Gelegenheit für ein Treffen zwischen Lionel Messi und Barça-Präsident Joan Laporta. Beide waren anwesend, letztlich kam es aber doch nicht zum direkten Austausch.

Das Timing hat schlicht nicht gestimmt. Sowohl Messi, der zum 7. Mal als FIFA-Weltfussballer ausgezeichnet war, wie auch Laporta, der vor allem die Weltfussballerin Alexia Putellas von seinem Verein begleitete, waren am Abend sehr beschäftigt. Laut «Mundo Deportivo» kam es zu keinem Treffen zwischen Messi und dem Barça-Boss.

Zuletzt näherte sich Laporta immerhin schon wieder mit Jorge Messi an. Diesen hat er in der vergangenen Woche tatsächlich getroffen, was die Spekulationen über eine Rückkehr von Leo nach Barcelona wieder anheizte.

psc 28 Februar, 2023 17:13