Lionel Messi könnte Copa America ohne neuen Vertrag spielen

Lionel Messi will im Sommer die Copa America mit Argentinien bestreiten. Das Turnier beginnt wie die EM am 11. Juni. Möglicherweise wird der 33-Jährige da antreten ohne bereits zu wissen, wo er nächste Saison spielt.

Die Vertragsverlängerung in Barcelona gilt spanischen Medienberichten zufolge nach wie vor als das realistischste Szenario. Barça hofft, dass Messi in den kommenden zwei Jahren auf einen Grossteil des Salärs verzichtet, das ihm dann später nachgezahlt wird. Die Verhandlungen könnten sich noch in die Länge ziehen und möglicherweise erst nach oder während der Copa America abgeschlossen werden. Vielleicht wird der Zauberfloh einen Teil des Turniers sogar ohne gültigen Vertrag bestreiten. Der aktuelle endet am 30. Juni.

psc 13 Mai, 2021 16:55