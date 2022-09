PSG legt Lionel Messi unterschriftsreifen Vertrag zur Verlängerung vor

Der FC Barcelona brachte in dieser Woche eine Rückkehr von Lionel Messi aufs Parkett. Nun reagiert Paris St. Germain und legt dem 35-Jährigen einen unterschriftsreifen Vertrag zur Vertragsverlängerung vor.

In dieser Woche bestätigte Finanzchef Eduard Romeu, dass ein ablösefreier Wechsel von Messi zu den Katalanen im kommenden Sommer machbar sei und eine Rückkehr der Klubikone natürlich alle erfreuen würde. Laut «Cadena Ser» reagiert PSG und bietet Messi nun eine Verlängerung seines Ende dieser Saison auslaufenden Kontrakts um zwei weitere Jahre vor. Dabei sollen die gegenwärtigen Konditioen bestehen bleiben: Messi kassiert ein Jahresgehalt von rund 30 Mio. Euro. Angeblich prüfen seine Berater die Offerte bereits.

PSG-Sportdirektor Luis Campos liess bei «RMC» zuletzt durchsickern, dass man die Zusammenarbeit mit dem Zauberfloh gerne fortsetzen würde. Mit sechs Toren und acht Assists in elf Pflichtspielen legt Messi in dieser Saison bisher sehr gute Werte an den Tag, nachdem seine erste Saison in Frankreich eher schwierig war.

Der argentinische Nationalspieler selbst betont bisher, dass er sich voll auf den Sport konzentriert und eine Entscheidung über seine Zukunft noch nicht fällen will. Dass im Hintergrund seine Optionen gecheckt werden, scheint aber selbstverständlich. Angeblich könnte auch ein Wechsel in die MLS im kommenden Jahr zum Thema werden.

psc 30 September, 2022 13:16